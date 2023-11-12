Пользователь Reddit показал свой iPhone, который упал в костер

Владелец iPhone уронил смартфон в костер, однако несмотря на сильные повреждения, гаджет продолжил функционировать. О необычной истории пострадавший рассказал на форуме Reddit.

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Автор публикации не уточняет, сколько времени его iPhone находился в огне, но по фотографии, которую он опубликовал, видно, что корпус устройства сильно обгорел, а защитный чехол расплавился. Тем не менее, iPhone частично «выжил» и продолжил принимать входящие звонки. Кроме того, владелец сохранил данные со смартфона, прежде чем его аккумулятор разрядился. Заряжать гаджет уже было невозможно из-за повреждения разъема.

Владелец гаджета не уточнил, какая модель iPhone у него была, но по «челке», в которой скрыта система Face ID, можно сделать вывод, что это не iPhone 15 или iPhone 14 Pro, использующие Dynamic Siland.