Археологи нашли череп женщины медного века, пережившей две трепанации

Череп женщины в возрасте от 35 до 45 лет был найден на юго-востоке Испании. На нем были обнаружены два отверстия размерами 53 на 31 миллиметр и 31 на 12 миллиметров. Ученые считают, что они остались после трепанаций — хирургических процедур, при которых в черепе просверливали или выскабливали отверстия, чтобы обнажить твердую мозговую оболочку. Отсутствие трещин, расходящихся от повреждений, а также их четкие края указывают на то, что они появились не в результате травмы.