Индию обвинили в установлении «мирового стандарта» цензуры в Интернете

В недавней статье Washington Post утверждается, что Индия стала мировым эталоном цензуры в Интернете, отточив использование нормативных актов для подавления инакомыслия в сети. В статье рассказывается о встречах, на которых индийские чиновники договаривались с руководителями американских технологических компаний об удалении контента.

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Изначально речь шла о нескольких сообщениях в Twitter, но затем встречи переросли в требование удаления целых аккаунтов, причем за невыполнение требований компаниям грозило изгнание из страны, а их руководителям - тюремное заключение.

В 2021 г. в Индии были приняты правила, предусматривающие уголовную ответственность сотрудников технологических компаний за невыполнение требований об удалении. Критики утверждают, что успехи Индии в контроле интернет-компаний привели к «заражению» издишним регулированием во всем мире, что послужило толчком к созданию аналогичных законодательных систем в других странах.