Ученые пересмотрели пригодность для внеземной жизни у экзопланет
Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме предполагают, что наличие подповерхностной жидкой воды может потенциально расширить зону обитаемости в других звездных системах, говорится в статье, опубликованной в журнале The Astronomical Journal.
Классическая зона обитаемости представляет собой область вокруг звезды, где условия позволяют планетам иметь на своей поверхности жидкую воду, являющуюся важнейшим элементом для поддержания жизни (по крайней мере нашей). В новом исследовании рассматривается вопрос о том, как приливные силы, действующие на планеты вокруг красных карликов, известных как M-карлики, могут расширять зону обитаемости вглубь, а подповерхностная вода - наружу. Астрономы показывают, что вода на планетах земного типа, вращающихся вокруг М-карликов, может существовать в подповерхностном слое. Для иллюстрации того, как наличие воды может влиять на свойства их атмосфер, были смоделированы несколько экзопланет.
Красные карлики относятся к наиболее распространенным типам звезд, и планеты, находящиеся с ними в приливном взаимодействии, считаются перспективными кандидатами для поиска спектральных признаков жизни.