Крупнейший интернет-магазин готовит свой «ответ» Android

По слухам, компания Amazon собирается распрощаться со своей многолетней практикой использования адаптированных версий ОС Android во всем спектре своих продуктов. По сообщениям, готовится новая операционная система, получившая предварительное название «Vega», что свидетельствует об отказе от платформы Android, на которой работают планшеты, телевизоры и другие продукты компании.

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Традиционно Amazon использовала AOSP (Android Open Source Program) для создания адаптированных версий Android, что позволяло компании обходить стороной сервисы Google. Однако с разработкой Vega компания Amazon, похоже, намерена вывести свою экосистему на новый уровень.

Как утверждается, переход на ОС Vega осуществляется с 2017 года, и над проектом работает специальная команда. По имеющимся данным, начальное тестирование проводится на устройствах Fire TV, что намекает на то, что они могут стать первыми, кто продемонстрирует новое творение Amazon, и, возможно, появятся на рынке уже в следующем году.