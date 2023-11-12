Ученые нашли способ выращивания человеческих тканей вне тела

Новый способ регенерации и выращивания мышечной ткани вне тела человека изобрели канадские биотехнологи на базе Университета Ватерлоо.

© Мир 24

Специалисты создали бескаркасную платформу для моделирования биоматериалов, благодаря которой новые мышцы сначала выращиваются в искусственной среде, а затем встраиваются в тело пациента. В качестве строительных элементов используются клеточные листы, что позволяет воспроизводить различные мышечные структуры.

Как отмечают авторы разработки, созданные таким способом мышцы неотличимы от сформировавшихся естественным образом. Это помогает предотвратить отторжение имплантированных тканей организмом.

Технологию планируется использовать для борьбы с объемной потерей мышечной массы. Этим неизлечимым заболеванием в настоящее время страдают сотни тысяч людей во всем мире. Кроме того, метод может быть использован для выращивания мяса животных в искусственной среде, сообщает журнал Advanced Functional Materials.