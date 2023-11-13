Microsoft разрешила удалять встроенные приложения в Windows 11

Корпорация Microsoft продолжит сокращать количество встроенных в Windows 11 приложений. В бета-версии операционной системы для разработчиков была обнаружена возможность удаления программ «Фото» и «Камера», сообщает портал WindowsLatest.

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Удаление этих приложений стало доступно в Windows 11 для разработчиков с номером сборки 23585. Ранее Microsoft удалила из Windows 11 приложения «Фильмы и ТВ» и «Карты», а в будущих релизах ожидается удаление Tips, WordPad и Cortana. Точные сроки появления этих функций не сообщаются.

По мнению экспертов, таким образом Microsoft желает предоставить пользователям Windows удалить неиспользуемые ими приложения, тем самым ускорив работу системы.

Летом 2023 года Microsoft официально прекратила поддержку голосового ассистента Cortana на Windows 10 и 11. Приложение появилось в операционной системе в 2015 году, однако так и не стало популярным у пользователей.