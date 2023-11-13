Размер Солнца вычислили по звуковым волнам

Солнце может оказаться меньше по размеру, чем считали ученые. Две команды астрономов из Великобритании и Японии провели вычисления на основе нового метода, который позволил получить более точные данные.
Ранее ученые измеряли размер Солнца во время затмений, когда большая часть его излучения была заблокирована. Наблюдения показали, что радиус звезды составляет примерно 695 990 километров. Эта цифра использовалась в качестве стандарта с 1970-х годов.
Новое исследование было основано на колебаниях солнечной волны. Поскольку Солнце всегда находится в движении, волны постоянно распространяются по его поверхности и всему объему.
Ученые проанализировали р-моды – глубинные звуковые волны, вызванные давлением в солнечной плазме. Согласно новым расчетам, радиус Солнца на 0,03-0,07% меньше общепризнанного и составляет примерно 695 780 км, а диаметр – 1 391 560 км.
«Эти цифры отличаются всего на долю процента, но они важны», – подчеркнули ученые.
Волны и колебания позволяют лучше понять ядерные реакции, химический состав и основную структуру Солнца. Без правильного радиуса существует вероятность прийти к неверным выводам касательно тонких элементов внутренней структуры звезды, сообщает Science Alert.
Ранее сообщалось, что на Солнце заметили гигантский каньон. Его длина достигала 100 тысяч км.