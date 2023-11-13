Размер Солнца вычислили по звуковым волнам

Солнце может оказаться меньше по размеру, чем считали ученые. Две команды астрономов из Великобритании и Японии провели вычисления на основе нового метода, который позволил получить более точные данные.

© NASA

Ранее ученые измеряли размер Солнца во время затмений, когда большая часть его излучения была заблокирована. Наблюдения показали, что радиус звезды составляет примерно 695 990 километров. Эта цифра использовалась в качестве стандарта с 1970-х годов.

Новое исследование было основано на колебаниях солнечной волны. Поскольку Солнце всегда находится в движении, волны постоянно распространяются по его поверхности и всему объему.

Ученые проанализировали р-моды – глубинные звуковые волны, вызванные давлением в солнечной плазме. Согласно новым расчетам, радиус Солнца на 0,03-0,07% меньше общепризнанного и составляет примерно 695 780 км, а диаметр – 1 391 560 км.

«Эти цифры отличаются всего на долю процента, но они важны», – подчеркнули ученые.

Волны и колебания позволяют лучше понять ядерные реакции, химический состав и основную структуру Солнца. Без правильного радиуса существует вероятность прийти к неверным выводам касательно тонких элементов внутренней структуры звезды, сообщает Science Alert.