Рассекречены характеристики нового доступного флагмана Oppo

Новый доступный флагман Oppo Reno 11 Pro не получит перископический объектив для оптического зума, который был в прошлогодней модели Reno 10 Pro Plus. Об этом сообщает издание Gizmochina, ссылаясь на китайского инсайдера Digital Chat Station (DCS).

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По данным DCS, Reno 11 Pro получит OLED-экран с изогнутыми краями и разрешением 1,5К. За производительность будет отвечать Snapdragon 8 Plus Gen1. В свою очередь базовая модель Reno 11 будет оборудована OLED-экраном с разрешением Full HD+ и процессор MediaTek Dimensity 8200.

Оба устройства сохранят «язык» дизайна серии Reno 10. Новинки выйдут в розовом и бежевом цветах с матовой стеклянной крышкой. Также будут представлены зеленая и серебряная модели с текстурированными задниками. Блок камер представляет собой два круга с тремя объективами. Как минимум одна камера Reno 11 и 11 Pro – это 32-мегапиксельный модуль Sony IMX709 с двухкратным оптическим зумом. Ни одна из моделей не получит перископический объектив для более сильного приближения.