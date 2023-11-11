Корабль SpaceX доставил на МКС три тонны грузов
Грузовой корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX состыковался с МКС, трансляция велась на YouTube-канале NASA. Путь от стартовой площадки до орбитальной станции занял у корабля около 33 часов.
Грузовой корабль доставил на МКС около трех тонн грузов, включая продовольствие и оборудование для научных экспериментов, он пробудет там примерно месяц. Это 29-я коммерческая миссия SpaceX по доставке грузов на орбиту.
Накануне Роскосмос сообщил, что российский грузовой корабль «Прогресс МС-24» провел маневр уклонения Международной космической станции от возможного столкновения с космическим мусором. Это был 38-й маневр уклонения МКС, из которых 24 были проведены с помощью двигателей кораблей «Прогрессов», уточнили в госкорпорации. Высота орбиты МКС увеличена на 900 метров.