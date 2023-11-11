Корабль SpaceX доставил на МКС три тонны грузов

Грузовой корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX состыковался с МКС, трансляция велась на YouTube-канале NASA. Путь от стартовой площадки до орбитальной станции занял у корабля около 33 часов.

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Грузовой корабль доставил на МКС около трех тонн грузов, включая продовольствие и оборудование для научных экспериментов, он пробудет там примерно месяц. Это 29-я коммерческая миссия SpaceX по доставке грузов на орбиту.