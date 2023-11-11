Искусственный интеллект написал музыку городов России

Ко Всемирному дню городов была запущена музыкальная карта России – просветительский проект «Слушай города». Послушать звучание городов слушайгорода.рф.

Так, искусственный интеллект создал музыку городов, основываясь на истории и произведениях композиторов Российского национального музея музыки, а также на данных Государственной корпорации развития РФ о качестве жизни.

На музыкальной карте представлены 23 города: все города-миллионники, Сочи, Грозный, Оренбург, Калининград, Магадан, Хабаровск, Владивосток, Челябинск и другие.

Например, в карточке-сопровождении к Москве сказано, что столица на сегодняшний день является сердцем музыкальной индустрии России.