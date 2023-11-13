Ученые изобрели наушники с подавлением определенных звуков

Исследовательская группа Университета Вашингтона, возглавляемая профессором Шьямом Голлакотой, представила новаторскую технологию в области шумоподавления.

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Их разработка — это наушники, использующие алгоритмы глубокого обучения, которые позволяют пользователям в реальном времени выбирать, какие звуки пропускать через наушники.

Эта система, получившая название «семантическое слушание», представляет собой значительный шаг вперед в технологии шумоподавления.

Наушники передают захваченный аудиосигнал на подключенный смартфон, который отфильтровывает все окружающие звуки. Пользователи могут выбирать, какие звуки включать, используя голосовые команды или приложение на смартфоне.

Система способна распознавать до 20 различных классов звуков, включая сирены, плач ребенка, речь, пылесосы и пение птиц. Только выбранные звуки будут воспроизводиться через наушники.