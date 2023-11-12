Новосибирские ученые разработали переводчик с языка жестов

Программа переводит жесты в звук

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Российские учёные разработали программу, которая переводит язык жестов в звук

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ) создали систему, которая умеет распознавать и объяснять русский жестовый язык. Профессор Михаил Гриф рассказал, что система может использовать камеру, например, смартфона, чтобы распознавать жесты в реальном времени. Это мобильное приложение сможет переводить человеческую речь на язык жестов и наоборот. Ожидается, что такой переводчик появится в конце 2024-го или в начале 2025 года.

Чтобы система работала с высокой точностью, она должна распознавать около 5 тыс. жестов, но на данный момент она обучена только 400 жестам. Профессор отметил, что в различных словарях есть около 8,5 тыс. жестов, и они оценивают, что всего может быть около 10 тыс. жестов. Однако разработчики работают над улучшением системы.