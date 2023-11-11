Сотрудники SpaceX получили сотни травм из-за требований Маска

Предприниматель Илон Маск, владелец компании SpaceX, стремится как можно скорее подготовиться к экспедиции на Марс и осуществить ее. На фоне этого он пренебрежительно относится к технике безопасности, не заботится о здоровье своих сотрудников, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, работники промышленной площадки за 9 лет получили свыше 600 травм на производстве.

В частности, порядка 100 рабочих получили порезы и рваные раны, 29 человек сломали кости, девять сотрудников получили травмы головы, пятеро - ожоги. Врачи осуществили восемь ампутаций пострадавших конечностей.

Работники компании, опрошенные агентством, рассказали, что в SpaceX «творится хаос» в сфере безопасности, нарушаются законы, регламенты.

Сотрудники компании пояснили, что руководство придерживается концепции, согласно которой рабочие сами должны отвечать за свою безопасность. Они добавили, что «гонка за Марсом» утомляет людей, они делают ошибки, попадают в сложные ситуации.