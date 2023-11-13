Microsoft выпустит офлайн-версию Office 2024 без подписки

Несмотря на свою актуальную стратегию, ориентированную на подписочную модель, Microsoft планирует выпустить новую автономную версию своего пакета Office в 2024 году.

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Эта итерация, получившая название Office 2024, в настоящее время находится в разработке и ожидается на рынке в III или IV квартале года.

Этот шаг следует за увеличивающимся акцентом Microsoft на ее облачный сервис Microsoft 365, который предлагает доступ к последним версиям Word, Excel, PowerPoint и других офисных приложений за ежемесячную или ежегодную плату.

Однако компания признала продолжающийся спрос на автономные версии Office, особенно среди пользователей, предпочитающих одноразовую покупку вместо постоянных подписных платежей.