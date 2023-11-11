Назван «самый странный» процессор в новейшей линейке Intel

Готовящийся к выпуску процессор Intel Core Ultra 5 135U Meteor Lake неожиданно дебютировал на Geekbench, продемонстрировав уникальную конфигурацию ядер.

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В отличие от аналогов, этот чип может похвастаться 12 ядрами и 14 потоками, что позволяет отойти от привычной схемы, характерной для аналогичных процессоров.

Geekbench

Интригующая конфигурация включает 2 P-ядра (Redwood Cove), 8 E-ядер (Crestmont) и 2 маломощных E-ядра (Crestmont). При 12 Мбайт кэш-памяти L3 и тактовых частотах от 2,10 ГГц базовой до 4,4 ГГц форсированной, чип U-серии ориентируется на TDP 9-15 Вт.