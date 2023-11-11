Ученые предупредили об аномально мощной магнитной буре

Аномально мощная магнитная буря обрушится сегодня на Забайкальский край
Аномально сильная магнитная буря по мощности на шесть баллов из девяти возможных накроет сегодня, 11 ноября, нашу планету. Об этом сообщила лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.
Примечательно, что в изначальном прогнозе подобного искажения геомагнитного поля не ожидалось.
Два балла превратятся в пять в 15:00 по читинскому времени. Такая магнитная буря продержится до девяти вечера, а после усилится до шести баллов. Ослабление ожидается только после полуночи, когда шторм выйдет на спокойный уровень в два балла.
Коммуникационная сеть может потерять связь из-за сильного солнечного шторма, что может отключить Интернет на Земле на несколько недель или даже месяцев. Если произойдет значительный «корональный выброс массы» на Солнце, большие массы плазмы достигнут Земли примерно в сутки. По словам ученых, это может повлиять на оптические волокна, радио, GPS, Интернет и электричество.
Последний подобный случай произошел в 1859 году, когда телеграфы были отключены по всему миру.