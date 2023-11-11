Ученые назвали причину исчезновения с планеты динозавров

Результаты исследования показывают, что именно силикатная пыль стала причиной вымирания всех динозавров на Земле.

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Ученые пришли к этому выводу, проводя наблюдения и анализируя осадочные отложения. Информацию об этом предоставили авторы издания РИА Новости.

Примерно 66 миллионов лет назад произошла экологическая катастрофа, которая погубила 75% всех морских и наземных видов животных на Земле.

Причиной был гигантский астероид, который упал на Землю и оставил огромный кратер с диаметром около 180 километров.

Однако, как отмечают ученые, особенно интересным является то, что астероид быстро испарился, оставив за собой облако силикатной пыли и других веществ, включая серу.

Ударная волна распространилась по всей поверхности Земли, вызвав цунами и крупные лесные пожары, которые уничтожили все живое.