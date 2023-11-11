Ученые назвали причину исчезновения с планеты динозавров

Ученые назвали неожиданную причину, почему на самом деле с планеты исчезли динозавры
Результаты исследования показывают, что именно силикатная пыль стала причиной вымирания всех динозавров на Земле.
Ученые пришли к этому выводу, проводя наблюдения и анализируя осадочные отложения. Информацию об этом предоставили авторы издания РИА Новости.
Примерно 66 миллионов лет назад произошла экологическая катастрофа, которая погубила 75% всех морских и наземных видов животных на Земле.
Причиной был гигантский астероид, который упал на Землю и оставил огромный кратер с диаметром около 180 километров.
Однако, как отмечают ученые, особенно интересным является то, что астероид быстро испарился, оставив за собой облако силикатной пыли и других веществ, включая серу.
Ударная волна распространилась по всей поверхности Земли, вызвав цунами и крупные лесные пожары, которые уничтожили все живое.
Ранее сообщалось, что ученые научили крыс ходить по виртуальному помещению с помощью силы мысли.