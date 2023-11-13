Apple работает над второй версией гарнитуры Vision Pro

Несмотря на то, что Apple еще даже не выпустила первую версию гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, компания уже разрабатывает новое поколение устройства. Об этом сообщает портал MacRumors.
Новое устройство под кодовым названием Project Alaska с модельным идентификатором N109 получит практически идентичный с первой версией внешний вид. Одним из немногих изменений в дизайне Vision Pro 2 станет отсутствие закругленных областей, в которых находились динамики. Вместо этого дужки гарнитуры будут плоскими.
Еще одним отличием Vision Pro 2 от Vision Pro станет упрощенная система крепления к голове. Ремешки гарнитуры второго поколения будут напоминать плоские ремни, используемые в сумках или рюкзаках. Это может свидетельствовать о том, что Apple планирует снизить цену устройства и сделать его более доступным.
Гарнитура второго поколения получит два экрана micro-OLED, камеру TrueDepth, две RGB-камеры, четыре камеры компьютерного зрения и два инфракрасных излучателя. Кроме того, устройство будет поддерживать полуавтоматическую регулировку межзрачкового расстояния.
По данным MacRumors, Apple не спешит с разработкой Vision Pro 2. Ожидается, что готовая гарнитура смешанной реальности появится на рынке в 2025 или в начале 2026 года. Релиз первой Vision Pro состоится в начале 2024 года.