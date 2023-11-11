Астрономы рассказали о приближении к Земле необычной кометы

В 2024 году комета пройдет в 144 миллионах километров от Земли.

Как передает DailyMail, ученые-астрономы сообщили о приближении к Земле ледяной кометы 12P/Pons-Brooks, которая также называют «дьявольской».

Диаметр кометы составляет 30 километров, а ее размеры превышаю Эверест втрое. Космический объект, наполненный углеводородами и газами, летит к нашей планете со скоростью 250 километров в час.

20 июля 2023 года на комете произошел взрыв, из-за которого она стала ярче и выпустила по краям два так называемых «рога».

Столкновение Земли с 12P/Pons-Brooks грозит обернуться для нашей планеты серьезнейшими последствиями, но расчеты ученых говорят о том, что в 2024 году комета пролетит мимо Земли на расстоянии 144 миллиона километров.

Тем не менее, пояснили астрономы, при истощении углеводородных запасов объект может отклониться от своего курса и столкнуться с планетой.