Эксперт рассказал, как нейросети тренируют на людях без их ведома

Российский эксперт рассказал, как некоторые компании тренируют нейросети без ведома «тренеров».

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Нейросетевые технологии, предназначенные для уменьшения роли человека в работе, пока что на самом деле увеличивают ценность человеческого труда. Одной из областей, где эта проблема становится ярко выраженной, является работа с искусственным интеллектом (ИИ). Некоторые кандидаты, отклонённые после выполнения «тестовых заданий» на позицию тренеров ИИ, высказывают опасения, что их результаты могли использоваться бесплатно для тренировки алгоритмов.

Подобные подозрения не случайны, учитывая прецеденты в других отраслях, где конкурсы и тестирование приводили к бесплатной работе на благо компаний. Это вызывает вопросы о законности такой практики, особенно с учётом нового закона о рекомендательных сервисах, который обязывает платформы раскрывать информацию о том, как используются данные пользователей. Однако системы, которые лишь собирают данные, но не предоставляют рекомендации, не подпадают под этот закон.