Российские ученые создали углеродную пену для впитывания нефти

Учёные из Центра новых химических технологий, ФИЦ «Институт катализа СО РАН» разработали инновационный материал, который способен вдвое эффективнее аналогов поглощать нефть с поверхности воды. Этот пеноуглерод создан на основе пропан-бутановой смеси и обладает ячеистой структурой. Одним из ключевых преимуществ нового материала является его возможность производства из отходов нефтепереработки.

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Процесс синтеза пеноуглерода осуществляется в две стадии при атмосферном давлении и не требует использования вспенивателей. Сначала пропан-бутановую смесь подвергают нагреванию для образования пиролизных смол, содержащих полициклические ароматические углеводороды. Затем происходит вспенивание, при котором образуются газовые пузыри, приводящие к формированию углеродной пены.