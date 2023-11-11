Охотники на змей поймали питона-гиганта с копытами оленя в желудке

В американском штате Флорида пойман огромный темный тигровый питон, также известный как бирманский, весом 90 килограммов и длиной в пять метров. Об этом сообщает Live Science.

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Бирманский питон (Python bivittatus), которого из-за размеров сначала приняли за аллигатора, стал вторым по весу из всех особей, когда-либо пойманных во Флориде. Самый тяжелый бирманский питон был пойман в 2022 году и весил 98 кг.

На этот раз змею обнаружили в национальном заповеднике Big Cypress: она ползла вдоль дороги, где ее заметили охотники на змей. Чтобы обездвижить рептилию, на нее пришлось сесть пятерым мужчинам. Позже профессиональная охотница на питонов Эми Сиви подвергла змею эвтаназии и провела вскрытие, при котором в желудке животного обнаружили копыта белохвостого оленя.

Родина бирманского вида — Юго-Восточная Азия. Неизвестно, как именно эти змеи попали во Флориду. В 1970-х годах они были популярными домашними животными. Возможно, их выпустили намеренно или случайно. Так как во Флориде у них не было естественных врагов, которые бы сдерживали их размножение, их популяция резко увеличилась, что привело к нарушению нормальной работы экосистемы.