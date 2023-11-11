Женщины-астронавты NASA забыли на орбите ящик с инструментами

Женщины-астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара забыли на орбите ящик с инструментами. Астронавты 1 ноября выходили в открытый космос для техобслуживания обшивки МКС, где потеряли мешок с инструментами.

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Теперь мешок летает над Землей на высоте около 320 км. Его можно рассмотреть в подзорную трубу или сильный бинокль, если знать, где искать. На прошлой неделе он был замечен над горой Фудзияма в Японии.