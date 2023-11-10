В Сети появились первые рендеры смартфона Oppo Reno 11

10 ноября в Сети появились первые рендеры смартфонов Oppo Reno 11 и 11 Pro. Ожидается, что производитель официально анонсирует новинки 23 ноября.

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Базовая модель гаджета будет работать на процессоре SoC Dimensity 8200, а Pro-версия — на Snapdragon 8 Plus Gen 1. Стоит отметить, что дизайн обоих устройств полностью идентичный. На рендерах видно, что у смартфонов сильно выпирает блок с камерами.

Oppo Reno 11 Pro получит OLED-дисплей с изогнутыми краями и разрешением Full HD+. Вероятно, младшую модель из линейки оснастят таким же экраном.