Пользователей Telegram предупредили о возможных кибератаках

Волна атак может обрушиться на конфиденциальные данные пользователей мессенджера Telegram из-за объявленного ранее розыгрыша на Premium-подписки. Об этом предупредила руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина в беседе с РИА Новости.

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Она рассказала, что розыгрыши премиальных подписок в мессенджере приведут к активизации мошенников, которые будут выдавать себя за организаторов конкурса, «разводить» на деньги и красть личные данные граждан.