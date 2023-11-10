Пользователей Telegram предупредили о возможных кибератаках

Пользователей Telegram предупредили об атаках на конфиденциальные данные
Волна атак может обрушиться на конфиденциальные данные пользователей мессенджера Telegram из-за объявленного ранее розыгрыша на Premium-подписки. Об этом предупредила руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина в беседе с РИА Новости.
Она рассказала, что розыгрыши премиальных подписок в мессенджере приведут к активизации мошенников, которые будут выдавать себя за организаторов конкурса, «разводить» на деньги и красть личные данные граждан.
Незадолго до этого создатель социальной сети «ВКонтакте» и основатель компании Telegram Павел Дуров анонсировал розыгрыш 10 тыс. подписок Telegram Premium на сумму $200 тыс. (примерно 18,5 млн руб. по курсу на 7 ноября 2023 года). Раздача 10 тыс. подписок Telegram Premium приурочена к запуску в мессенджере встроенного инструмента для проведения розыгрышей. Итоги активности, которую организовал Дуров, будут подведены 13 ноября в 19:00 вечера. Каждая подписка имеет срок действия шесть месяцев.