Корабль «Прогресс МС-24» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Российский корабль «Прогресс МС-24» увёл Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором, сообщает «Роскосмос» .

«Прогресс МС-24» увёл МКС от столкновения с космическим мусором», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двигатели грузового корабля проработали 316,5 секунд, орбита МКС была увеличена на 900 м.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что продление участия России в проекте МКС до 2028 года — временное решение, нужно развивать проект собственной орбитальной станции.