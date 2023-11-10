Google напомнила, что в декабре удалит аккаунты, которыми не пользовались два года

Google напомнила о том, что в декабре удалит все неиспользуемые два года аккаунты и данные в сервисах Gmail, «Документы», «Календарь» и «Фото».

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Перед удалением компания направит пользователям с такими аккаунтами несколько уведомлений на основную и резервную почту. Для того, чтобы у пользователя была возможность сохранить данные в аккаунте: достаточно зайти в заброшенный аккаунт, чтобы его «реанимировать». В противном случае аккаунт будет удалён вместе со всеми хранящимися данными.