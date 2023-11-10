В Госдуме предложили отменить безлимитный доступ к YouTube

Депутат Государственной думы Российской Федерации Антон Горелкин предложил сотовым операторам идею уменьшения износа оборудования, для этого нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, в Москву перевозят сотовое оборудование из регионов. Из-за этого в российских областях нужно срочно обновлять, иначе люди останутся без связи.

Горелкин считает, сотовым операторам, чтобы уменьшить износ оборудования прямо сейчас, необходимо сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube. Депутат утверждает, что доля трафика видеохостинга варьируется от 30% до 50%.

«Не думаю, что ФАС будет против совместного решения участников рынка ликвидировать эту опцию и считать трафик с YouTube на равных условиях с российскими сервисами», — подчеркнул он.