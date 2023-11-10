Mozilla запустила ИИ-сервис, проверяющий правдивость отзывов на товары

Mozilla, разработчик популярного браузера Firefox, запустила Fakespot Chat. Созданный на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, Fakespot Chat призван помочь потребителям ориентироваться в лабиринте отзывов о товарах, указывая на добросовестный, либо «скамерский» товар.

Fakespot, приобретенная Mozilla в начале этого года, известна тем, что использует передовые технологии, включая генеративный искусственный интеллект, для борьбы с обманчивыми отзывами о товарах в Интернете. Новый чат-бот с искусственным интеллектом позволяет пользователям беспрепятственно взаимодействовать друг с другом, имитируя помощь, которую вы могли бы получить от компетентного продавца в магазине.