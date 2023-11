Открыт редкий тип переменных звезд

Системы AM Canum Venaticorum (AM CVn) — это редкий тип CV, названный в честь AM Canum Venaticorum — катаклизмической двойной переменной с дефицитом водорода в созвездии Гончих Псов. В целом системы типа AM CVn представляют собой сверхкомпактные двойные системы с орбитальным периодом от пяти до 68 минут. Они состоят из белого карлика, аккрецирующего вещество с преобладанием гелия из вырожденной или полувырожденной звезды-донора. В настоящее время обнаружено только 56 AM CV.