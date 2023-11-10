Нейробиологи создали имплант для общения силой мысли

Команда нейробиологов, нейрохирургов и инженеров из Университета Дьюка (США) представила новую технологию, которая облегчит процесс общения людям, потерявшим речь. Это имплант, способный считывать сигналы мозга.

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При определенных заболеваниях, например, БАС (боковом амиотрофическом склерозе) пациент испытывает трудности с речью или вовсе лишается способности говорить. Уже существуют устройства, помогающие таким людям общаться с миром, но они работают медленно и неудобны в эксплуатации. В среднем человек произносит около 150 слов в минуту, а лучший результат у подобных аппаратов – менее 80 слов.

Авторы новой разработки поместили 256 микроскопических датчиков на кусок гибкого медицинского пластика размером с почтовую марку. Нейроны, находящиеся на расстоянии сотых долей миллиметра друг от друга, могут иметь совершенно разные паттерны активности при координации речи. Новый имплант способен распознавать сигналы от соседних клеток, что позволяет ему более точно воспроизводить речь.

Ученые протестировали изобретение на четырех добровольцах. Участники эксперимента повторяли услышанные слова, при этом устройство регистрировало активность речевой моторной коры головного мозга каждого пациента.

Имплант фиксировал активность мозга и на основании полученных сигналов определял, какой звук следует издать. Фактически, он позволял общаться силой мысли. Его точность составила около 40%, что авторы расценили как успех, сообщает Nature Communications.

«Мы находимся на том этапе, когда это все еще намного медленнее, чем естественная речь. Но мы видим траекторию, по которой следует двигаться в дальнейшем развитии», – рассказали ученые.