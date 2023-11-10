В Китае анонсировали выпуск мини-ПК в стиле Macintosh и NES
Китайский производитель портативных компьютеров компания Ayaneo представила две новинки AM01 и AM02, которые выполнены в стиле легендарных Apple Macintosh и игровой приставки NES. Об этом пишет IT House.
Компьютер Ayaneo AM01 официально появится в середине-конце ноября. Своим дизайном он «отдает дань» легендарному Apple Macintosh, который выпускался с конца 1970-х годов.
В свою очередь AM02 станет копией приставки Nintendo Entertainment System, выпущенной в Японии в 1983 году. В дизайне новинки использован классический сине-серый внешний вид приставки и даже сохранен слот на передней панели. В него разработчики поместили интерфейс USB и аудиовыход на 3,5 мм.
«Компьютер имеет встроенный дополнительный экран, который может отображать часы и другую информацию», - отмечает издание.
При этом в компании пока не раскрывают характеристики новинок, но ожидается, что они будут оснащены процессорами R7 7840U или R7 7840HS. Дата выхода AM02 пока также неизвестна.
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