В Китае анонсировали выпуск мини-ПК в стиле Macintosh и NES

Китайский производитель портативных компьютеров компания Ayaneo представила две новинки AM01 и AM02, которые выполнены в стиле легендарных Apple Macintosh и игровой приставки NES. Об этом пишет IT House.

© IT House

Компьютер Ayaneo AM01 официально появится в середине-конце ноября. Своим дизайном он «отдает дань» легендарному Apple Macintosh, который выпускался с конца 1970-х годов.

В свою очередь AM02 станет копией приставки Nintendo Entertainment System, выпущенной в Японии в 1983 году. В дизайне новинки использован классический сине-серый внешний вид приставки и даже сохранен слот на передней панели. В него разработчики поместили интерфейс USB и аудиовыход на 3,5 мм.

«Компьютер имеет встроенный дополнительный экран, который может отображать часы и другую информацию», - отмечает издание.

При этом в компании пока не раскрывают характеристики новинок, но ожидается, что они будут оснащены процессорами R7 7840U или R7 7840HS. Дата выхода AM02 пока также неизвестна.