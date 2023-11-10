Apple планирует убрать кнопку Home на бюджетных iPhone

Новый бюджетный iPhone SE 4 от Apple, возможно, получит обновленный дизайн и лишится кнопки Home («Домой»), которую получили предыдущие модели SE . Об этом сообщает MacRumors.

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iPhone SE 4, также известный под кодовым названием Ghost, заменит нынешние iPhone SE третьего поколения. По данным MacRumors, с появлением iPhone SE четвертого поколения Apple планирует окончательно отказаться от дизайна в стиле iPhone 6-8, оснащенных кнопкой Home.

Кнопка Home с Touch ID позволяет разблокировать iPhone 7 и более старые модели и совершать покупки. Она расположена в нижней части устройства под экраном. Нажатие кнопки позволяет вернуться на экран «Домой», активировать голосовой помощник Siri и вызвать переключатель приложений.

По информации MacRumors, iPhone SE 4 получит «безрамочный» дизайн iPhone 14. Единственным визуальным отличием SE будет наличие одной основной 48-мегапиксельной камеры. Разблокировка SE 4 будет проходить через биометрическую идентификацию Face ID.