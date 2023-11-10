Найден способ сделать лунный грунт пригодным для земледелия

Ученые из Китайского сельскохозяйственного университета в Пекине сумели сделать лунный грунт реголит пригодным для земледелия с помощью земных почвенных бактерий. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Biology (CommsBio).

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Предыдущие изыскания показали, что реголит содержит ряд элементов, жизненно важных для роста растений. Это породило надежды на то, что тепличные фермы на Луне смогут использовать местные ресурсы для поддержания жизни на лунных базах, вместо того, чтобы космонавтам приходилось везти с Земли огромное количество почвы или громоздкие гидропонные системы.

Однако в ходе экспериментов выяснилось, что лунная почва лишена углерода и азота, которые необходимы для роста культур. А такое ценное удобрение, как фосфор, в реголите заключено в нерастворимых соединениях, из-за чего растениям их сложно усваивать.

В новом исследовании китайские специалисты экспериментировали с искусственным порошком, чей состав был аналогичен образцам лунного грунта.

Ученые смешали пять видов почвенных бактерий с образцами почвы и поместили их в сладкий раствор на 21 день. Они обнаружили, что три вида микроорганизмов удвоили свое количество в получившемся «бульоне» за период от 10 до 21 дня. Микробы смогли сделать грунт более кислым, высвободив фосфор.

Затем исследователи вырастили в искусственном реголите родственное табаку растение Nicotiana benthamiana, произрастающее в Австралии. Анализы показали, что через 24 дня уровень хлорофилла в кустах, росших в обогащенной бактериями земле, увеличился вдвое по сравнению с образцами, которые были возделаны в грунте без микробов.

Кроме того, растения, выращенные в искусственной лунной почве с живыми бактериями в течение 18 дней, развили более длинные стебли и корни.