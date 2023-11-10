В Млечном Пути нашли планеты с древнейшими континентами

Земля стала не первой планетой Млечного пути, на которой образовались континенты. Ученые идентифицировали несколько экзопланет, где континенты возникли гораздо раньше и, следовательно, могла существовать сложная жизнь.

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Астробиологи установили, что планета должна обладать определенными свойствами, чтобы на ней зародилась жизнь: защитой от радиации, наличием кислорода в атмосфере, жидкой водой. Хотя большие массивы суши не являются обязательным условием, пример Земли показывает, что они важны для зарождения жизни и ее процветания в течение долгого времени.

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«Если у экзопланеты были континенты до Земли, из этого следует, что на этой планете могла существовать более древняя, более развитая жизнь», – отметила астроном из Кардиффского университета в Великобритании Джейн Гривз.

Континенты формируются в результате тектоники плит, плавающих поверх расплавленных внутренних пород. Этот процесс поддерживает тепло, идущее из недр планеты. Тепло исходит от радиоактивных элементов в ядре, таких как уран-238, торий-232 и калий-40, которые при распаде выделяют энергию.

Ученые определили, на каких экзопланетах Млечного Пути существовали более старые, чем у Земли, континенты. Для этого они проанализировали возраст звезд, вокруг которых вращались эти тела, и уровни урана-238 и калия.

Результаты показали, что первые континенты сформировались вокруг планет у близлежащих солнцеподобных звезд на два миллиарда лет раньше, чем началась тектоника плит Земли. Ученые особо выделили системы двух звезд немного меньше нашего Солнца (HD 76932 и HD 201891), расположенных на расстоянии от 70 до 110 световых лет от нас. Они могли образовать континенты на пять миллиардов лет раньше Земли, сообщает Live Science.

Определение потенциально интересных и пригодных для жизни планет – важный этап подготовки к запуску будущей обсерватории обитаемых миров NASA. Ее начнут использовать для наблюдений за планетами земного типа в 2040-х годах.