В Млечном Пути нашли планеты с древнейшими континентами

Планеты с древнейшими континентами нашли в Млечном Пути
Земля стала не первой планетой Млечного пути, на которой образовались континенты. Ученые идентифицировали несколько экзопланет, где континенты возникли гораздо раньше и, следовательно, могла существовать сложная жизнь.
Астробиологи установили, что планета должна обладать определенными свойствами, чтобы на ней зародилась жизнь: защитой от радиации, наличием кислорода в атмосфере, жидкой водой. Хотя большие массивы суши не являются обязательным условием, пример Земли показывает, что они важны для зарождения жизни и ее процветания в течение долгого времени.
«Если у экзопланеты были континенты до Земли, из этого следует, что на этой планете могла существовать более древняя, более развитая жизнь», – отметила астроном из Кардиффского университета в Великобритании Джейн Гривз.
Континенты формируются в результате тектоники плит, плавающих поверх расплавленных внутренних пород. Этот процесс поддерживает тепло, идущее из недр планеты. Тепло исходит от радиоактивных элементов в ядре, таких как уран-238, торий-232 и калий-40, которые при распаде выделяют энергию.
Ученые определили, на каких экзопланетах Млечного Пути существовали более старые, чем у Земли, континенты. Для этого они проанализировали возраст звезд, вокруг которых вращались эти тела, и уровни урана-238 и калия.
Результаты показали, что первые континенты сформировались вокруг планет у близлежащих солнцеподобных звезд на два миллиарда лет раньше, чем началась тектоника плит Земли. Ученые особо выделили системы двух звезд немного меньше нашего Солнца (HD 76932 и HD 201891), расположенных на расстоянии от 70 до 110 световых лет от нас. Они могли образовать континенты на пять миллиардов лет раньше Земли, сообщает Live Science.
Определение потенциально интересных и пригодных для жизни планет – важный этап подготовки к запуску будущей обсерватории обитаемых миров NASA. Ее начнут использовать для наблюдений за планетами земного типа в 2040-х годах.
Ранее ученые описали необычную систему. В нее входили семь экзопланет.