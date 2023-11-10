NASA запустила собственный стриминговый сервис

NASA вступает в эру цифровых технологий, запуская свой первый потоковый сервис.

Новая цифровая платформа предлагает оригинальные видеосериалы, прямые трансляции запусков, детские программы и последние новости, демонстрируя, как инновации, исследования и открытия NASA улучшают жизнь на Земле.

Свежая платформа доступна для загрузки на мобильных и планшетных устройствах на базе iOS и Android, а также на медиаплеерах Roku и Apple TV. Пользователи также могут смотреть онлайн на сайте NASA+.

По словам представителей агентства, их новый сервис предоставляет бесплатный доступ к величайшим историям человечества без рекламы и подходит для всей семьи.