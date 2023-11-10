«Безусловно, Роскомнадзор совместно с правоохранительными органами регулярно выявляют VPN-сервисы и блокируют абсолютно все. Пока мне неизвестно об использовании каких-то сверхтехнологий, которые Роскомнадзор не мог бы заблокировать. При выявлении новых VPN-сервисов идет блокировка. Сохраняются только те VPN-сервисы, которые работают для специализированных юридических лиц: банков, нужд связи. Все, что для обхода запрещенного контента, — все это блокируется», — рассказал Свинцов.