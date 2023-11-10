Создано приложение, способное определять степень опьянения по голосу

Ученые создали приложение, способное определять степень опьянения по голосу
Приложение для телефона, способное определить степень опьянения по голосу, разработали эксперты из Стэнфордского университета Калифорнии.
Для получения данных человеку нужно просто произнести скороговорку. С помощью приложения можно определить, превышает ли уровень алкоголя в крови человека 0,08% – допустимая норма. Разработка способна обнаруживать едва заметные изменения высоты и частоты голоса в момент употребления алкоголя, говорится в опубликованном в «Journal of Studies on Alcohol and Drugs» материале.
В тестировании приложения приняли участие 18 мужчин и женщин в возрасте от 21 до 62 лет. Им предлагали выпить разное количество спиртных напитков, а затем прочитать скороговорку и записать ее на диктофон.
Затем главный создатель приложения доктор Суффолетто сравнил анализ голоса программы с результатами алкотестера. Точность составила 98%.
По словам разработчика, для массового использования приложения необходимо провести еще более масштабные испытания.
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