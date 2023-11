Создано приложение, способное определять степень опьянения по голосу

Для получения данных человеку нужно просто произнести скороговорку. С помощью приложения можно определить, превышает ли уровень алкоголя в крови человека 0,08% – допустимая норма. Разработка способна обнаруживать едва заметные изменения высоты и частоты голоса в момент употребления алкоголя, говорится в опубликованном в «Journal of Studies on Alcohol and Drugs» материале.