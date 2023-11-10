В iOS 17.2 появилась защита от нецензурных стикеров

Во второй бета-версии iOS 17.2 Apple добавила возможность скрывать стикеры в iMessage и изображения в карточках контактов, содержащие нецензурную или неприемлемую информацию. Об этом сообщает издание Rozetked.

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Функция «Предупреждение о нецензурном или неприемлемом контенте» была впервые представлена в iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma и watchOS 10. Она позволяет пользователям защитить себя от нежелательных изображений, которые могут быть отправлены им по ошибке или с целью домогательства.

Ранее эта функция работала только для фото и видео с наготой, получаемых через AirDrop или в приложении «Сообщения», а также для карточек контактов в приложении «Телефон». Теперь же пользователи могут обезопасить себя от нецензурных стикеров в iMessage и изображений в приложении «Контакты».

Для распознавания интимного контента используется технология машинного обучения, которая работает на самом устройстве, без передачи данных на облака Apple. Пользователь видит такие изображения размытыми и может решить, хочет ли он их открыть или удалить.