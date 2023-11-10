Creative выпустила TWS-наушники с автономностью 24 часа

Компания Creative Technology объявила о выпуске долгожданных наушниках Creative Aurvana Ace и Creative Aurvana Ace 2. Новинки считаются первыми наушниками TWS MEMS, доступными для обычных потребителей.

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Особенности

По данным Creative, MEMS означает «микро-электромеханическая система» и состоит из крошечных микроскопических компонентов. Есть несколько различных способов реализовать это, но xMEMS выбрала полностью кремниевый подход со своим полупроводниковым кремниевым драйвером.

Creative Labs объясняет, что прототипы полупроводниковых кремниевых драйверов издают звук, запуская крошечные заслонки с помощью электронных импульсов, создавая массив микро-звуковых волн, отказываясь от традиционной конструкции конуса с магнитом в центре для перемещения воздуха и создания звуковых волн. Данная технология позволяет наушникам Aurvana Ace и Aurvana Ace 2 обеспечивать естественное и реалистичное звучание. Диапазон частот составляет от 5 Гц до 40 кГц.

В дополнение к твердотельному аудио-драйверу каждый наушник включает в себя три микрофона MEMS, а в стандартной комплектации есть возможность подключения Bluetooth 5.3, также имеется водонепроницаемость IPX5 и беспроводная зарядка. Creative заявляет, что время автономной работы составляет 6 часов, а при помощи зарядного футляра ещё 18 часов зарядки.

Обе гарнитуры оснащены кодеком AptX Adaptive, а в Ace 2 также включает в себя AptX Lossless, обеспечивающий потоковую передачу без потерь через Bluetooth. Ace 2 также поддерживает шумоподавление ANC, а стандартный Ace вместо этого предлагает изоляцию от окружающих звуков.

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