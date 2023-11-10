В России нашли древнюю могилу воина с конем

Археологи РАН нашли погребение древнего воина с конем на месте строительства будущей развязки в Краснодарском крае. Ранее на этой же территории раскопали древний грунтовый могильник IV-III веков до нашей эры.

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В зоне пересечения трасс А-146 Краснодар – Верхнебаканский и А-290 Новороссийск – Керчь при раскопках были найдены артефакты с признаками дохристианской эпохи: древний могильник, горло гераклейской амфоры и обломки красноглиняных сосудов.

На нижней части останков человека были расположены части скелета лошади. Возле них находилось горло амфоры. По словам ученых, такие сосуды на территории Причерноморья встречаются довольно редко. Эксперты заявляют, что захоронение было разграблено еще в древности, в связи с чем среди артефактов остались только части погребального обряда и человеческие кости.В конце прошлого месяца на месте, где запланировано масштабное строительство, начались археологические раскопки, которые охватят территорию примерно в пару тысяч квадратных метров.

«Только за последнюю неделю специалисты обнаружили несколько погребальных комплексов, в том числе и погребение воина, в котором сохранились крупные фрагменты гераклейской амфоры, два железных наконечника копий, железный нож, бронзовые наконечники стрел», – сообщает пресс-служба Упрдор «Черноморье».