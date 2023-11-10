Разработчиков Android-приложений обязали тестировать софт 2 недели

Со вчерашнего дня Google ужесточила правила для разработчиков Android-приложений, чтобы минимизировать попадание в Play Store небезопасного или некачественного софта.

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Согласно записи в блоге, теперь Android-девелоперы должны будут тестировать свои программы на протяжении как минимум двух недель и с командой из 20 человек.

Помимо этого, Google хочет вливать больше средств в процессы проверки приложений. Согласно статистике интернет-гиганта, использующие его инструменты для тестирования разработчики публикуют софт, набирающий в среднем в три раза больше установок и вовлечённости пользователей.

Другими словами, корпорация считает, что её инструменты позволяют выпускать более качественные приложения. Теперь же в Google уточняют, что тестирование станет обязательным для девелоперов с новыми аккаунтами Play Console.

Разместить программу в официальном магазине приложений можно будет только после двух недель проверок, в которых должны участвовать не менее 20 человек. Google уверена, что это повысит качество и позволит выявить все баги до того, как они попадут в стабильный релиз.

Напомним, в прошлом месяце Play Protect получил функцию сканирования Android-приложений в режиме реального времени. Проверяются не только загруженные из Google Play Store программы, но и полученный из альтернативных источников софт.