Apple поменяет политику App Store

По всей видимости, Apple готовится к существенным изменениям в своих программных продуктах в свете нового Закона Европейского союза о цифровых рынках. Информация о внесении соответствующих правок в документ формы K-10 на 2023 год появилась в отчетах компании.

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Apple отмечает, что будущие изменения, вызванные новым законодательством ЕС, затронут схемы оплаты, применяемые компанией к разработчикам за использование ее платформ. Также изменения затронут правила, как Apple управляет распространением приложений за пределами App Store, и «как и в какой степени это позволяет разработчикам взаимодействовать с потребителями внутри App Store относительно альтернативных механизмов покупки».

Это может означать, что Apple готовится к внедрению на iOS сторонних магазинов приложений, согласно требованиям ЕС, а также внедрению сторонних механизмов оплаты.