Сенатор попросил Роскомнадзор заблокировать 51 VPN-сервис в России

Зампред совета по цифровой экономике про Совфеде сенатор Артем Шейкин написал обращение в Роскомнадзор просьбой заблокировать в России 51 VPN-сервис, который предоставляет доступ к запрещенным в России ресурсам, в том числе и к соцсетям. Об этом сообщает РИА Новости.

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В обращении на имя главы ведомства Андрея Лилова сенатор отметил необходимость проверить выполнение законодательства сервисами. При выявлении нарушений он попросил принять меры в рамках ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Шейкин отметил, что российские магазины приложений для смартфонов провели дополнительные проверки соблюдений законов VPN-сервисами и в результате удалили со своих платформ ряд приложений за то, что они в числе прочего предоставляли доступ к запрещенным в России соцсетям. При этом список из нарушающего закон 51 VPN-сервиса, среди которых много популярных, сейчас «доступен к пользованию гражданами».