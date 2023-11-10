Microsoft запретила сотрудникам использовать ChatGPT

Microsoft накануне попала в новостные заголовки, но не по причине, которую можно было ожидать.

Компания приняла решение запретить своим сотрудникам использование ChatGPT, популярного искусственного интеллекта, разработанного OpenAI. Это решение было обусловлено опасениями по поводу утечки конфиденциальной информации.

Microsoft, являясь крупнейшим инвестором OpenAI, вложила в компанию более $11 млрд и активно сотрудничает с ней.

Однако, несмотря на вложения и совместные проекты, компания рассматривает OpenAI как конкурента и предпочитает ограничить доступ своих сотрудников к внешним сервисам.