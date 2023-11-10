Samsung выпустит новый фитнес-браслет Galaxy Fit, впервые за четыре года
Samsung возвращается в игру с новым фитнес-браслетом Galaxy Fit 3, который станет первым обновлением линейки за последние четыре года.
После запуска Galaxy Fit 2 в сентябре 2020 года, новый Galaxy Fit 3 демонстрирует значительное развитие в дизайне и функциональности.
Новинка обещает улучшенный пользовательский опыт. Хотя технические характеристики пока не раскрыты, ожидается, что устройство будет оснащено большим AMOLED-дисплеем, датчиком сердечного ритма, акселерометром, функцией отслеживания сна и автоматическим обнаружением тренировок.
Кроме того, предполагается наличие встроенной памяти для хранения данных и возможность воспроизведения музыки без подключения к телефону.
Одной из популярных функций Fit 2 была возможность смены ремешка, что позволяло пользователю выбирать цвет в соответствии с настроением или одеждой. На первый взгляд, у Fit 3 нет механизма для замены ремешка, что может ограничить выбор цветов, доступных пользователям.
Вопросы автономии работы Fit 3 также остаются открытыми, но учитывая улучшения в технологии батарей с 2020 года, можно ожидать, что новый браслет будет иметь сопоставимую или даже лучшую продолжительность работы от одного заряда.