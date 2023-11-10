Умер американский астронавт Фрэнк Борман

"В дополнение к своей важнейшей роли командира экипажа миссии Apollo 8 он являлся ветераном Gemini 7, проведя 14 дней на низкой околоземной орбите, а также осуществил первое сближение в космосе, подойдя на несколько футов к космическому аппарату Gemini 6", - отмечается в тексте.