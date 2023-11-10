В Apple нашли уязвимость выгодную для мошенников

В сервисе «Локатор» для смартфона Apple найдено уязвимое место, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Оно позволяет легко передавать конфиденциальные данные мошенникам. Немецкий специалист Фабиан Браунляйн вместе с коллегами создал проверенное на практике аппаратное устройство, которое может компрометировать сеть «Локатора» по Bluetooth. Эксперты интегрировали программу для записей действий пользователя (кейлоггер) с Bluetooth-передатчиком ESP32 в USB-клавиатуру. Затем записи кейлоггера закодировали во множество открытых ключей шифрования, имитирующих AirTag — отслеживающие устройства от Apple в виде брелоков.

Эти ключи благодаря устройству с Bluetooth они отправили на Apple. Так как сообщения были отформатированы должным образом, устройство создало отчет о местоположении и загрузило его в «Локатор», из которого такие отчеты могут быть украдены злоумышленниками. Таким образом, у них окажутся записи кейлоггера.