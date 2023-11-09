Российские ученые улучшат алгоритм управления двигателями модуля на МКС

Российские учёные работают над улучшением системы управления модулем «Наука» на Международной космической станции (МКС) и будущей Российской орбитальной станции (РОС). Они разрабатывают новую версию алгоритма, который позволит более эффективно управлять положением и ориентацией станции в космосе. Этот алгоритм, успешно применённый при выведении модуля «Наука» на орбиту, позволяет гибко управлять двигателями и решать проблемы, возникающие в процессе полёта.

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Доцент МФТИ, Антон Сумароков, пояснил, что новая версия алгоритма не только решает задачу управления двигателями для формирования управляющих воздействий, но и обеспечивает одновременное управление ориентацией станции. Планируется использование этого алгоритма на будущих транспортных кораблях и модулях Российской орбитальной станции.